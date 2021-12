Beskidt jul på Langeland: - Det er helt forrykt

I stedet for at komme hver anden uge, holder rengøringen pause, så der går fire uger, før Martin Magaards mor igen får gjort rent i sit hjem på Nordlangeland.

Besparelser skyld i aflysning

Aflysningen af rengøringen sker på grund af en såkaldt rammebesparelse, som politikerne i Langeland Kommune godkendte tilbage i juni 2019.

Tidligere fik borgerne rengøring hver anden uge, svarende til 26 gange om året, men det antal er på grund af besparelsen sat ned til 24 uger. Denne ændring trådte i kraft den 1. januar 2021, og det er derfor første jul, hvor borgerne ikke får rengøring.

Besparelsen skyldes ifølge Formand for Sundhedsudvalget i Langeland Kommune, Lisa Pihl Jensen (S), at der skulle findes penge til andre områder.

- Vi havde et valg om at lave ordningen om til 24 uger om året, eller permanent at gå ned på kun at få rengøring hver tredje uge, og det synes vi ikke, at vi kunne være bekendt, siger Lisa Pihl Jensen.

Martin Magaards mor får rengøring gennem fritvalgsordningen, som betyder, at en borger, der er bevilget kommunalt betalt rengøring, frit kan vælge, hvem der skal stå for rengøringen blandt de af kommunen godkendte firmaer.

For Ingelise Magaard betyder det, at hun får gjort rent af virksomheden Ritas Rengøring. Henning Rasmussen er kontoransat i Ritas Rengøring, og han bekræfter, at de ikke skal gøre rent hen over jul og nytår på Langeland, ligesom at de også holder en pause i sommerferien, for at komme ned på de 24 uger.

- Det kan man tænke om som man vil, men jeg synes, at det er for dårligt, siger Henning Rasmussen.

- Det er altid de ældre, det går ud over.

Borgerne kan selv betale

Ritas Rengøring gør også rent i Bramming og Esbjerg-området, og her får borgerne stadig gjort rent hen over jul og nytår.

På Langeland har de borgere, der har fået aflyst deres julerengøring, mulighed for selv at bestille rengøring, men så må de også selv betale for det.