Ildsjæle fik idé under nedlukning: Nu er de tæt på målet

Derfor fandt de et gammelt projekt frem, som bare havde ligget i en skuffe, og på ti dage fik de udviklet projektet "fantastisk fællesskabspark".

- Vi har de sidste ti år gjort alt, hvad vi kan for, at det er fedt at bo her, fedt at flytte hertil og fedt at besøge os. Nu er vi kommet dertil, hvor vi skal have prikken over i’et, og det er Fantastisk Fællesskabspark Bagenkop, og så udnytter vi, at vi har et stadion, som bare ligger hen, siger Ivan Nielsen, der er talsmand for gruppen ”Bagenkop Altid i bevægelse”, som står bag projektet.

Har søgt tilskud i kampagne

I oktober 2020 gik gruppen i gang med at søge penge til projektet, og indtil videre er det gået godt. I alt har de skaffet 3,7 millioner kroner og er dermed ikke langt fra målet om fem millioner kroner, som projektet er vurderet til at koste.

Nu er der potentielt flere penge i udsigt. Gruppen bag projektet har nemlig søgt tilskud gennem Realdanias Underværker-kampagne. Og her er de nu nået videre til bedømmelse i juryen sammen med 106 andre ildsjæleprojekter.