Regnefejl koster kommune 20 millioner: - Vi ærgrer os i den grad

- Der er nogen, der spørger, om ti millioner ud af et kommunalbudget på 3,7 milliarder er så slemt, men når man gør det op, så er det mange penge for et udvalg som vores, siger formand Tanja Kromann Clausen (S).

I første omgang vil den ekstra omkostning blive dækket af kommunens kassetræk. Men dette kan kommunen ikke fortsætte med i de kommende overslagsår. Faaborg-Midtfyn skal derfor finde yderligere penge i deres budgetter, uddyber formand Tanja Kromann Clausen og fortsætter:

- Det er klart, der vil det jo nok blandt andet komme til at ramme Socialudvalget.

"Ved held i uheld"

Den anden regnefejl, der blev noteret på mødet, er en teknisk fejl vedrørende manglende afdrag på indefrosne feriemidler. Her lyder beløbet på 10.244 millioner kroner.

Dette kommer dog ikke til at få større betydning for budgettet. For "ved held i uheld" som det fremgår i referatet er den samme tekniske fejl med afdrag til feriemidler sket to gange.

Det betyder overordnet, at denne fejl vil kunne neutraliseret, og det vil i sidste ende gå i nul i budgettet.