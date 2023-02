Købmandsbutik vender tilbage til Spodsbjerg - der mangler bare én afgørende faktor

Der er dog ingen tvivl om, at det allerede er det hele værd.

- Da v havde et borgermøde i 2020, fik vi tilsagn fra over 100 mennesker om, at de gerne vil hjælpe til. Ildsjælene er alfaomega. Det giver sammenhold, og vi har et fælles mål, siger Lars Kruse.

Udover at være et samlingpunkt og noget, der giver sammenhold, håber både initiativgruppe og lokale, at det får endnu en betydning for byen.

- Måske der kommer flere til, og så bliver husene mere værd. Jeg tror også, der vil komme flere turister, så det er dejligt, siger Jack Nielsen.



Det gælder også for Claus Buk, der har haft sommerhus i Spodsbjerg i 30 år.

- Vi savner simpelthen den butik. Så vi ser stor glæde i, at den kommer igen. Vi har været nødt til at handle hjemmefra, nå vi skal i sommerhus, fortæller han.

Mangler bare købmand

Selvom både by, turister og initiativtagere er glade for, at købmandsbutikken vender tilbage, mangler der stadig en enkelt ting, for at butikken kan åbne 1. april, som ellers er planen.

- Det kræver, at vi har en købmand, fortæller Lars Kruse.

Sammen med dagligvarekoncernen Dagrofa søger butikken målrettet efter en person, der kan besætte den rolle.