Langeland har fået ny kommunaldirektør

En enig kommunalbestyrelse i Langeland Kommune besluttede mandag aften at ansætte en ny kommunaldirektør.

Valget er faldet på Jani Hansen, som sætter sig i stolen 1. januar 2020. Det bliver dog ikke et ukendt arbejdssted for Jani Hansen. Hun er nemlig i forvejen ansat som vicekommunaldirektør og aktuelt konstitueret som kommunaldirektør i Langeland Kommune.

- Med Jani Hansen, som kommunens øverste embedsmand og chef for vores mere end 1.200 engagerede medarbejdere, forventer jeg at Langeland Kommune får en profil der fra første dag sætter sig for bordenden og tager fat om de udfordringer vi står i, udtaler borgmester Tonni Hansen (SF) i en pressemeddelelse.

Han tilføjer, at Jani Hansen har mange års erfaring i den kommunale verden på Langeland, og at det er hans oplevelse, at hun på alle parametre formår at omsætte hendes erfaring til stor værdi for vores organisation.

- Derudover er Jani Hansen dybfølt engageret i forhold til vores kommune, vores borgere og vores erhvervsliv, siger borgmesteren.

Jani Hansen er 57 år og bosat i Tryggelev. Hun er gift og har to voksne børn.

Læs også Stabschef konstitueret som direktør efter dødsfald