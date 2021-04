Minister afviste sydfynsk færgeforbindelse: - Det giver jeg ikke meget for

Også fra Christiansborg er der fokus på forbindelsen mellem det sydfynske, Lolland og Falster. Både Venstre og SF vil tage projektet med til forhandlingerne. De kan ligesom Langelands borgmester heller ikke forstå ministerens argument om, at en fremskudt færgehavn ikke kan lade sig gøre.

- Selvfølgelig kan det lade sig gøre, hvor der er vilje, er der vej, og det er jo en ingeniørteknisk opgave at få det til at ske. Vi ser i Venstre et stort potentiale i Rute 9 ned over Tåsinge, Langeland og Spodsbjerg-Tårs og videre til Lolland og Femern forbindelsen. Og derfor skal vi have en forundersøgelse i gang på, hvordan vi får det her til at ske, siger Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen.

- Jeg vil sige, at jeg forholder mig ret kritisk til ministerens udtalelser. Det er jo sådan, at vi har lavet masser af infrastruktur, både broer og motorveje, som har haft både miljømæssige og tekniske udfordringer. Spørgsmålet er, om der er politisk vilje til at overkomme dem, og det har vi i SF. Det kan vi så konstatere, at ministeren ikke har, siger Anne Valentina Berthelsen, der er SF's transportordfører.

En fremskudt færgehavn i Tårs vil ifølge planen reducerer overfarten med færgen fra 45 til 22 minutter.