Strandhotel godkendt af Kystdirektoratet: - Jeg skyndte mig at købe en flaske bobler

- Jeg skyndte mig ned i Brugsen og købe en flaske bobler for at fejre det.

Sådan lyder reaktionen fra Mads Zangenberg, efter Kystdirektoratet i sidste uge godkendte hans planer om at udbygge Ristinge Strandhotel helt ned til vandkanten.

Ansøgningen sendte han tilbage i efteråret 2021. Knap halvandet år senere blev den altså godkendt til stor glæde for manden bag genoplivningen af det historiske hotel.

- Det er en nyhed, jeg har glæder mig til, så jeg synes, det var behørigt med bobler efter 16 måneders ventetid, siger Mads Zangenberg.

Mads Zangenberg har stiftet selskabet "Ristinge Strandhotel ApS Mads Zangenberg" i sin jagt på at forbedre det gamle strandhotel på det sydlige Langeland, som første gang åbnede i 1920.

Nu vil han rive de faldefærdige bygninger ned og i stedet opføre et nyt hotel, der skal blive et afslapningsparadis for de besøgende.

Samtidig skal det opføres så det falder mest muligt i et med naturen og bidrager til det smukke kystlandskab.

Kommunen skal tage næste skridt

Ifølge Mads Zangenberg er den største udfordring med projektet at få de nødvendige myndighedsgodkendelser.

Med en tommel op fra Kystdirektoratet er en af de største bump på vejen altså fjernet. Næste skridt bliver derfor kommunalplanen, hvor Langeland Kommune skal tage endelig stilling.

- Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune godkendte arbejdet med lokalplanen for et år siden, og nu har de ligesom startet processen op, siger Mads Zangenberg.



Allerede torsdag mødes han med kommunen for at aflevere det endelige forslag til lokalplanen, der efterfølgende skal i både politisk og offentlighøring.

- Forhåbentlig ligger de sidste offentlige godkendelser på plads til sommer, og så vil byggeprocessen tage omkring et år, så jeg håber, vi kan invitere ind på kaffe i sommeren 2024, hvis alt går vel, siger han.



Da planerne for den nye udgave af det historiske strandhotel blev meldt ud, skabte det stor glæde blandt de lokale, der i efterhånden mange år har set på de faldefærdige bygninger.