Kim havde lavet særligt smykke til Lars Høgh: - Vi ville have været forbi ham med det, men det nåede vi ikke

- Vi vidste jo godt, hvor hans sygdom bar hen, så min kone og jeg blev enige om at give en lille hilsen om god bedring, og så lavede vi et smykke til ham. Planen var, at jeg ville have været forbi med det, men det nåede vi så ikke, siger Kim de King med et knæk i stemmen.

Det store birketræ

Kim de King er én af mange fynboer, der mindes målmandslegenden i disse dage.

- Lars Høgh var et af de store birketræer på Fyn, som hele livet gav så meget til fans. Han var et stort menneske, siger han og fortæller om en episode, der står særligt frem i hukommelsen: