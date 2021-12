Lars Høgh bisat i utraditionel kiste: - Der ligger helt sikkert nogle tanker bag

Hvorfor kisten i tirsdags var sort, kan Naya May ikke fortælle noget om. Men hun er ikke i tvivl om, at der ligger et motiv bag.



- Der plejer altid at ligge en historie bag de valg, folk træffer i forbindelse med dødsfald. Hvis man har været igennem et længere sygdomsforløb og har haft modet til at tage stilling, har folk ofte talt om, hvad de ønsker for begravelsen. Man kan sige, at der ligger en symbolværdi i at vælge en kiste, der er sort fremfor det almindelige, fortæller Naya May.



Tendenser for kister

Det kan man også mærke hos kistefabrikanten Fuglebjerg Kistefabrik. De har oplevet en kraftig stigning af malede kister og urner.