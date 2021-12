Vinkende OB-fans: - Ha' en god tur, Høgh!

En gruppen af byens fodboldfans stod med et stort banner påtrykt ordene "Tak for lån, Tine". En gestus, der skulle vise familien og Lars Høghs kone, at de tænker på dem.

- Det er dem, der har det sværest nu. Vi andre er også dybt mærket af det, men det kan ikke sammenlignes, siger fodboldfanen Allan Nielsen.

For ham har det betydet alt, at Lars Høgh har dedikeret sin karriere til OB. Der kommer ikke nogen som ham igen, lyder det.

- Så det er en uvirkelig dag. Det er et beviset på, at han ikke er her længere. Det er en, vi alle er vokset op med, så det er meget uvirkeligt, siger Allan Nielsen.