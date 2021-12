Michael Falch siger farvel til sin bedste ven: - Det vil jeg huske Lars Høgh for

Tirsdag eftermiddag blev fodboldlegenden Lars Høgh bisat. Familie og venner var strømmet til Odenses største kirke for at sige et sidste farvel.

Én af dem var musiker Michael Falch, der har kendt Lars Høgh i mere end 20 år.

- Vi skal tage definitivt afsked med en af de bedste kammerater, der har eksisteret i det her land, så vidt jeg ved. I mine øjne var Lars Høgh den bedste kammerat, danskerne har haft, fortæller Michael Falch.