Familie og fodboldvenner sagde farvel til Lars Høgh

Kirken har plads til 600 gæster, og alle skulle vise coronapas ved indgangen.

Blandt de fremmødte er udover Lars Høghs familie blandt andre fodboldspillerne Christian Eriksen og Kasper Schmeichel, fodboldtrænere og flere fynske borgmestre.

Et menneske, man kunne mærke

Odense-borgmesteren Peter Rahbæk Juel var mødt op for at vise en sidste respekt for ham, som han kalder en rigtig god målmand og en stor, stor odenseaner.

- Han var jo et menneske, man kunne mærke. Uanset om det var folk, der havde spillet sammen med ham, eller om det var os andre, der har mødt ham som person på stadion eller på gaden. Han gjorde indtryk og gav altid det bedste af sig selv til andre, siger borgmesteren.

- Han var en kæmpe ambassadør for fodbolden, men i den grad også for både for Odense og for Fyn. Man var aldrig i tvivl om, hvor han kom fra.