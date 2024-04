Behov for akutpakke: Forældre betaler for hjælp til børn i mistrivsel

Er det ikke godt, at det private marked tager over, når det offentlige ikke kan hjælpe børnene?



- Når der er så få psykiatere og så langt ventetid, så er det en dårlig ting. Det er det også, fordi mange oplever, at de får en diagnose i den private sektor, som det offentlige system ikke vil anerkende, og så kommer de bagerst i køen igen i det offentlige. Derfor kan jeg ikke se fordele ved voksende privat sektor, siger Marie Kruse.

Derfor er der brug for politisk handling. En akutpakke som det er set før, når ventetidsgarantier på kræftområdet ikke bliver overholdt.

- Jeg kan godt tænke, at der er brug for noget akut for at tage presset af, siger Nina Tejs Jørring.

- De forældre, der har et barn i mistrivsel, som måske ikke vil i skole, de bliver nødt til at blive hjemme fra arbejde. Vi mister altså også rent produktivitetsmæssige noget som samfund. Og så er det her familier, der har det rigtig svært. Derfor er der en politisk opgave, der skal løses, understreger Marie Kruse.