84-årig nægtede at stoppe efter cykeluheld

Efter bruddet har Flemming Andersen gjort, hvad han kunne for at komme ud at cykle i naturen igen; genoptræning om torsdagen, 30 minutters daglig motion på motionscyklen i kælderen og korte gåture for at komme udenfor.



Han nægtede at lade ulykken stoppe ham.

- Førhen elskede jeg alle fire årstider, men i år syntes vinteren lang og irriterende. Og det hænger måske sammen med, at jeg ikke rigtig har kunnet foretage mig så meget, i hvert fald ikke udenfor, fortæller Flemming Andersen.



For det at cykle har været en fast del af hverdagen, og rutinemennesket i ham kan han ikke undvære det.

De daglige cykelture har været Flemming Andersens måde at sikre det gode liv, sikre, at han ikke mister kontrollen og sikre, at han ikke skal på plejehjem – for dét er en ting, han frygter.

- Jeg er bange for at komme til at sidde på et plejehjem. Jeg har besøgt min mor på plejehjemmet, og selvom det er pænt og nydeligt, så synes jeg, det er trist, siger Flemming Andersen og fortsætter; så synes jeg ligesom, at livet er forbi.

Han har hele tiden sagt, at han forestiller sig, at han kan blive ved, og han giver ikke sådan lige op. Derfor købte han for nylig en ny cykel med lav indstigning. Samme dag var han ude at prøvekøre den.