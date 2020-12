To år efter Selmas død: Amerikansk bilist får lang fængselsstraf efter drab på 11-årig fynbo

For to et halvt år siden mistede en pige fra Middelfart pludselig livet, da hun under en sommerferie i USA blev kørt ned af en påvirket bilist i byen Charleston i staten South Carolina.

Onsdag modtog bilisten, den i dag 33-årige amerikaner Jeffrey Wakefield, sin dom i sagen. Dommen lyder på 16 års fængsel for i påvirket tilstand at køre ind i og dræbe kun 11-årige Selma.

Det skriver mediet ABC News 4.

Ulykken skete 10. juli 2018 omkring tidligt på aftenen, da Selma blev ramt af den SUV, Jeffery Wakefield kørte i, mens han var påvirket af stoffer. Sammenstødet gav Selma så alvorlige skader, at hun blev lagt i koma, men allerede få timer senere stod det klart, at hendes liv ikke stod til at redde.

I retten kendte manden sig skyldig. Derudover viser politirapporter, at han samme nat, han kørte Selma ned, i betjentes påhør ringede til sin far og indrømmede, at han "var høj og dræbte nogen her til aften."

Påvirket af stoffer

Bilisten var påvirket af stofferne fentanyl og kratom under kørslen. Ifølge retsdokumenterne fortalte en toksikolog, at man ved at blande de to stoffer får en effekt, der minder om effekten fra heroin.

Inden manden ramte og dræbte 11-årige Selma på fortorvet, kørte han først ind i en parkeret bil. Efter at have ramt pigen, fortsatte bilen ind i en mindre park, hvor den først standsede, da den ramte et træ.

Tre uger efter ulykken i juli 2018, blev der i byen holdt en mindeceremoni for Selma, hvor der blandt andet blev holdt taler og spillet musik.

Derudover blev der plantet et magnoliatræ i Cannon Park til Selmas minde.

- Da jeg mødte familien dagen efter (ulykken, red), kunne man i deres øjne og ansigtsudtryk tydeligt se det ufattelige tab af deres elskede lille pige, sagde borgmester John Tecklenburg ifølge ABC News 4.