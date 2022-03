Afslag på afslag: Handicappede Kim nægtes personlig hjælper

Omgørelser flest i Middelfart Kommune

Nye tal fra Ankestyrelsen viser den såkaldte omgørelsesprocent for handicapsager i perioden 2013 til 2021.

Og blandt de fynske kommuner ser det værst ud i Middelfart Kommune, hvor omgørelsesprocenten, i sager der er klaget over i perioden har været på 44 procent. Det er den tredjehøjeste af samtlige danske kommuner.

Og i syv ud af ti fynske kommuner er det minimum hver tredje sag, som Ankestyrelsen har gjort om.

Social- og velfærdschef i Middelfart Kommune, Henrik Mott Frandsen, understreger, at man ikke spekulerer i at gå til stregen for at spare penge, men at kommunen prioriterer de individuelle behov højt.

- Efterfølgende, så er det klart, så skal vi også kigge på, hvordan gør vi det så bedst muligt inden for den økonomi, der er til rådighed. Men økonomi er ikke den primære, afgørende faktor.

Kim Jørgensen har nu klaget over afslagene på sine ansøgninger om en daglig hjælper, og hans sag er nu en af dem, der ligger ved Ankestyrelsen.