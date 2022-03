Børnesager på Langeland: Uden medarbejdere er task force nyttesløs

Flere har fornyligt sagt op og en chef er sygemeldt. Og det kan godt give grund til bekymring siger Mie Vode Moll, der er formand for Socialrådgiverne i Region Syd.



- Der er en risiko for, at kvaliteten i sagsbehandlingen påvirkes, selvom socialrådgiverne kæmper, alt hvad de kan. Men når de tilbageværende socialrådgivere skal løfte tidligere kollegaers opgaver oven i deres egne, er der risiko for eksempelvis manglende efterlevelse af juridiske krav eller manglende tid til involvering af børn og forældre. Udover de faglige risici medfører situationen også arbejdsmiljømæssige risici. Kommunen er derfor nødt til målrettet at arbejde med fastholdelse og rekruttering af medarbejdere. Jeg tror, de kan lykkes, hvis de skaber gode rammer for at bedrive godt socialt arbejde.

Flere sager til hver medarbejder

Mie Vode Moll taler ugentligt med flere medlemmer af Socialrådgiverforeningen og tillidsrepræsentanten i Familieafdelingen på Langeland og peger på, at medarbejderne lige nu arbejder rigtig hårdt for at håndtere de opgaver, de har.

- Når man som socialrådgiver sidder med mere end de 20-30 sager per medarbejder, vi anbefaler, kan det have konsekvenser.

Hun henviser til, at der er en risiko for, at man vil opleve socialrådgiverne som mindre tilgængelige, når de for eksempel skal reagere på sager akut, så er de ikke på kontoret til at kunne tale med borgerne.