Bridgewalking runder skarpt hjørne: 80-årige Vagn blev hyldet efter milepæl

Der blev både klappet og uddelt blomster, da et af tirsdagens hold gæster var færdige med fodturen over Den Gamle Lillebæltsbro.

Det gjorde der, fordi en af deltagerne til sin egen store overraskelse skulle vise sig at blive en speciel del af attraktionens historie.

- I har været på en helt særlig tur, for på den her tur har vi haft gæst nummer 250.000, sagde Lone Skjoldaa, der er chef for bridgewalking-oplevelsen i Middelfart, til de måbende gæster, som netop havde krydset bæltet til fods.

Gæst nummer en kvart million er den 80-årige Vagn Østergaard, der blev kaldt frem foran de øvrige deltagere, mens han på behørig vis blev hyldet med klapsalver.

- Tak. Det var en overraskelse, udbrød Vagn Østergaard, inden han fik overrakt en stor buket blomster af stabschefen i Middelfart Kommune, Steen Møller.

I samme ombæring fik han også et diplom som bevis på, at han var gæst nummer en kvart million på den fynske turistattraktion.

Den lille seance kom bag på den 80-årige københavner.

- Det føles lidt specielt. Men vi havde en dejlig tur over broen og tilbage igen, siger Vagn Østergaard.

Milepæl

Også for bridgewalking-chef Lone Skjoldaa var det en helt særlig dag.

- Jeg har næsten ikke kunnet sove i nat. Det er en milepæl for os at nå gæst nummer 250.000, så det er en dag, vi har set frem til længe, siger Lone Skjoldaa.

Bridgewalking-oplevelsen, der sender gæsterne 60 meter op i brokonstruktionen og tværs henover Lillebælt, åbnede for første gang for gæster i maj 2015. Det har altså kun taget godt fem år at nå en kvart million gæster.

De oprindelige forventninger udtrykte forhåbning om 20.000 gæster årligt.

- Det har vi jo slået med længder. Gæst nummer 250.000 så kort efter vores femårsfødselsdag er helt utroligt, siger Lone Skjoldaa.