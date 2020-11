Efter voldsom brand – Naturcenteret på Hindsgavl bliver genopbygget

Efter den voldsomme brand på Naturcenteret i sommer har Middelfart Kommune undersøgt mulighederne for at genopbygge Naturcenteret på Hindsgavl. Nu er det besluttet, at det skal genopbygges.

Den 3. november var TV 2 Fyn i kontakt med projektlederen på Naturcenteret.

- Hvis det er genopbygning af det bestående, så regner vi med en tidshorisont på cirka et år, og hvis det skal rives ned og bygges helt forfra, så vil det tage et par år, sagde Merete Nørgaard på daværende tidspunkt, som er projektleder på Naturcenteret.

Og nu er det besluttet, at man genopbygger fra det bestående.

Det er en beslutning, der er truffet i samarbejde med kommunens forsikring, skriver Middelfart Kommune på deres Facebookside.

Planen er, at centeret står klar til brug i efteråret 2021.

Nedrivningen af de nedbrændte dele starter snarest muligt. Derefter skal der laves udbud på genopbygningen, som forventes påbegyndt i foråret 2021.

Selv om der vil være aktiviteter omkring byggeriet, vil området stadig kunne benyttes af alle.