Finn oplever ensomhed: - Der skal faktisk ikke så meget til, før dagen bliver totalt anderledes

- Jeg kunne ønske mig mere nærhed. Jeg er meget glad for al vores personale, og jeg benytter mig af det, men der er ensomhed her, siger han,

I Middelfart Kommune er man blevet til det, der hedder frikommune indenfor ældreområdet.

Det betyder, at staten gør kommunen fri af regler, som ellers gælder på området. På den måde får man muligheden for i højere grad at sætte egne rammer.

Der skal ikke så meget til

Noget, der i Middelfart Kommune gerne skulle munde ud i, at der er mere tid til den enkelte borger i ældreplejen.

- Man behøver ikke en fem år lang uddannelse for at gå ned til marianen. Det behøver ikke at være det store. Der skal faktisk ikke så meget til, før dagen bliver totalt anderledes, siger plejecenterbeboeren Finn Arne Christensen og uddyber: