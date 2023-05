Forslag fra S-borgmester: Rige må selv betale for velfærd

Hvis du er velstillet og får hjemmepleje, skal kommunen have lov til at sende regningen til dig.

Det mener i hvert fald borgmester Johannes Lundsfryd (S). Han og resten af Middelfarts byråd har opfordret Kommunernes Landsforening til at overbevise Folketinget om, at loven skal laves om, så kommunerne må indføre egenbetaling på eksempelvis rengøring.

- Vi kan jo se, at der bliver flere ældre, og vi kan se, at villigheden til at finansiere gildet fra Christiansborgs side er måske knap så stærk. Så vi siger, at i takt med der kommer flere ældre, bliver vi nødt til at tale med hinanden om, hvad så? Hvordan får vi finansieret den helt nødvendige hjælp? I særlig grad til de ældre, der ikke selv har mulighed for at løfte opgaven, siger Johannes Lundsfryd.

Han har endnu ikke en klar definition på, hvornår man er velstillet nok til selv at betale rengøringen, eller hvor mange i Middelfart Kommune der ville være nødt til at lede i deres egne lommer.

- Vi har ikke noget antal på borgere. Det her er en meget principiel diskussion, fordi det er et spørgsmål om, hvordan vi indretter vores velfærdssamfund. Så vi er slet ikke i de konkrete tal endnu. Og den principielle diskussion bliver man nødt til at tage på landsplan, fordi det er lovgivning det handler om, siger han.

Han tilføjer, at han ønsker, man tager drøftelsen for at give kommunerne frihed til at eksperimentere med egenbetalingen.

Flere løsninger på mængden af ældre

Ifølge Ulf Hjelmar, professor i velfærdsinnovation ved Vive, har debatten været oppe før. For 25 år siden snakkede man også om, at der kommer flere og flere ældre, og at det presser velfærdssystemet.

- Inden for de seneste fem til ti år er der i stigende grad sket det, man snakkede om dengang. Der er tre ting, man skal hæfte sig ved. For det første er der blevet flere ældre, som er visiteret til hjælp fra kommunen, for det andet er der ikke penge i kommunekassen til at holde serviceniveauet, og for det tredje er der som konsekvens af det sket et større fald i den tildelte hjælp, og det er navnlig den praktiske hjælp, der er blevet skåret ned på, siger han.

Der er blevet sparet, som der er, fordi vi i Danmark benytter os af det, Ulf Hjelmar kalder model 1.

Den går ud på, at man skærer ned på kvalitetsstandarden for alle. Kvaliteten falder altså, men det er lige for alle uanset økonomi og klasse.

Derudover nævner han to andre løsninger på ældres behov for hjælp, når der bliver flere og flere af dem.



I model 2 lader man dem med de høje indkomster betale selv, så kommunen har flere penge til at give de mindre velstillede. Det er den Middelfarts byråd, med Johannes Lundsfryd i spidsen, foreslår skal være en mulighed.

Model 3 går ud på at lade standarden falde, og så have en ordning, hvor man kan tilkøbe ekstra ydelser, uanset om man får hjælp fra kommunen eller en privat leverandør.