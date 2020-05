Fra Middelfart til Rom: 13 respiratorer skal aflaste Italiens sundhedsvæsen

En orange varevogn fyldt med respiratorer bliver onsdag sendt afsted fra Middelfart med kurs mod Rom. Varevognen er en særtransport, der får lov til at krydse grænserne. De i alt 13 respiratorer skal aflaste det italienske sundhedsvæsen, der er hårdt ramt af coronakrisen.

- Det er en spændende opgave. Det er spændende at få lov til at være med til at hjælpe, hvor man kan, siger Peter Hauge fra Beredskabsstyrelsen i Haderslev. Han er den ene af de to, der sendes afsted på turen.

Læs også Italien vender rundt: Takker ja til respiratorer fra Region Syddanmark

Italien er et af de lande, der er hårdest ramt af corona. I alt 32.000 italienere er døde af covid-19.

Det italienske sundhedsvæsen har haft svært ved at følge med det stigende antal intensivpatienter, og derfor tilbød Danmark i starten af april landet 15-20 af Forsvarets respiratorer. Italien takkede dog nej tak, da det viste sig, at respiratorerne var forældede og ikke kunne bruges til coronapatienter.

Men de nye respiratorer fra Regions Syddanmark er mere tidssvarende, og kan derfor godt bruges til coronapatienter på intensivafdelingerne i Italien. Og selvom antallet af intensivpatienter i Italien er begyndt at falde, har landet stadig brug for nye respiratorer, fordi deres egne er blevet slidte og skal udskiftes og til service.

- Selvom det italienske sundhedsvæsen har været hårdt presset i månedsvis, har de alligevel haft overskud til at formidle viden om covid-19 til os andre. Det har betydet, at vi var bedre forberedt, da sygdommen ramte Danmark. Derfor synes jeg også, at vi bør række en hjælpende hånd nu, hvor vi har meget få indlagte i regionen, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

Spændt på turen

Den orange varevogn med blå trekant blev tirsdag morgen pakket i Middelfart, hvor respiratorerne fra Region Syddanmark er samlet sammen af blandt andet medicotekniker Jens Larsen.

- Respiratorerne kommer primært fra OUH, Kolding Sygehus og Vejle Sygehus, siger Jens Larsen.

Det er Beredskabsstyrelsen, der står for transporten, og de syddanske respiratorer vil blive leveret til de italienske beredskabsmyndigheder i Rom. Herfra vil de blive distribueret til de sygehuse, der har størst mangel på respiratorer.

- Det bliver en lang tur, men det bliver også spændende at se, hvad det er vi møder, når vi kommer ned igennem Europa, siger Peter Hauge fra Beredskabsstyrelsen.

Han forventer, at turen vil tage et par dage afhængigt af trafikken.

- Der er gjort en masse forarbejde for, at det kunne lade sig gøre, og taget en masse forholdsregler, siger Peter Hauge.

Glad og stolt over bidrag

Smittetrykket og antallet af patienter, der er indlagt på intensivafdelingerne herhjemme i Danmark falder fortsat, også selvom vi er i genåbningens fase to. Derfor vil sendingen til Italien ikke få betydning for behandlingen af corona-patienter i Danmark.

- Lige nu er vi ikke presset på kapaciteten, og derudover har vi netop bestilt helt nye respiratorer, som bliver leveret over de kommende uger, siger Stephanie Lose.

Læs også Ventelister: Regionen vil sende syge fynboer på privathospital

Hun understreger, at der på trods af udlånet af de 13 respiratorer stadig er tilstrækkeligt til rådighed i Region Syddanmark, hvis virussen skulle blusse op herhjemme igen.

- Vi har været heldige med at have relativt få covid-19-tilfælde i Region Syddanmark. Det giver os mulighed for at yde et bidrag til de italienske sygehuse, hvilket jeg er både glad for og stolt over, siger Stephanie Lose.

Der er i første omgang tale om et lån, så respiratorerne kan blive kaldt hjem, hvis det mod forventning skulle blive nødvendigt.