Ventelister: Regionen vil sende syge fynboer på privathospital

På grund af coronavirus har Region Syddanmark fået lange ventelister til nogle behandlinger og udredninger. Derfor forslår regionen, at man får hjælp fra privat hospitaler.

Det fremgår af dagsordenen til et møde i regionens sundhedsudvalg 19. maj.

- Der (kan, red.) i løbet af de kommende måneder opstå nye områder, hvor der er lange ventelister, og hvor der kan være behov for hjælp til nedbringelse, skriver regionen om forslaget.

Præcist hvor lange ventelisterne på nuværende tidspunkt er, oplyser forvaltningen ikke, men ifølge formand for sundhedsudvalget Poul-Erik Svendsen (S) har coronakrisen sat sit præg på regionens behandlingstid.

- Vi er ved at afdække puklens størrelse, forklarer han til TV 2/Fyn og fortæller, at det hovedsagligt drejer sig om bevægeapparatet.

Ventelisterne skyldes ifølge regionen, at sygehusene har opereret med lavere aktivitet.

- Status fra regionens somatiske sygehuse ultimo april er, at aktivitetsniveauet for normalaktiviteten ligger på cirka 80-95 procent af aktivitetsniveauet inden COVID-19, vurderer regionen.

Forslaget er allerede blevet godkendt i regionens forretningsudvalg. I Region Hovedstaden har man drøftet en lignende løsning, melder TV 2 Lorry.

Læs også Fynske bioanalytikere tjekker tusinder af coronaprøver: Nu får de hjælp fra staten

Coronavirus har sat patientrettigheder på pause

Det er langt fra uhørt, at danskere bliver behandlet på privathospitaler, hvorefter regningen bliver betalt af det offentlige.

Ifølge de danske patientrettigheder har borgere nemlig ret til en udredning inden for 30 dage. For at indfri dette har Region Syddanmark mulighed for at henvise til privathospitaler.

Men på grund af coronavirus har man valgt midlertidigt at suspendere rettighederne og dermed brugen af privathospitaler i det øjemed.

- Henover de næste to måneder får vi tingende på plads, så forventningen er, at vi om et halvt års tid har afviklet puklen, forklarer Poul-Erik Svendsen, der understreger, at det afhænger af, hvor meget COVID-19 belaster sygehusvænset.

25. maj skal også regionsrådet tage stilling til forslaget. Det ventes at blive vedtaget.