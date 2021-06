Jysk-fynsk samarbejde: Middelfart Sparekasse planlægger fusion

Hvis Folkesparekassen skulle have fortsat som selvstændigt pengeinstitut, ville det både kræve prisstigninger over for kunderne og færre medarbejdere.

- Det betyder meget for os, at kunderne fremover vil blive rådgivet mindst lige så godt som før. Middelfart Sparekasse arbejder ligesom Folkesparekassen alene i kundernes interesser. På den måde passer vi rigtig godt sammen. Middelfart Sparekasse er en fremtidssikret løsning både for garanter, kunder og medarbejdere, fortæller direktør i Folkesparekassen, Martha Petersen.

Skal godkendes

Både Middelfart Sparekasse og Folkesparekassen er organiseret som garantsparekasser med repræsentantskaber som øverste myndighed - uden aktionærer eller andre kapitalinteresser.

Middelfart Sparekasse beholder lokalerne på Herningvej i Silkeborg for at etablere en afdeling i det midtjyske. I forvejen har Middelfart Sparekasse 12 afdelinger i Jylland og på Fyn, blandt andet tæt på Folkesparekassens adresser i Aarhus og Odense.

En forudsætning for sammenlægningen er, at begge sparekassers repræsentantskaber godkender den på repræsentantskabsmøder, der holdes i august. Også de offentlige myndigheder skal give deres godkendelse, før sammenlægningen er endelig.