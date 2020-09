Målløs Kragh efter Tour-triumf: - Jeg var på min grænse

Søren Kragh Andersen (Sunweb) er målløs, efter at danskeren fredag vandt sin anden etapesejr i årets Tour de France.

Den 26-årige cykelrytter fra fynske Strib angreb i det helt rette moment med 16 kilometer til målstregen og vandt 19. etape.

Trods et stort forspring til de nærmeste forfølgere på omkring et minut, var han usikker på sejren.

- Inde på den sidste kilometer skreg jeg for at få bekræftet det ene minut. Jeg ikke troede på det. To sejre i den samme Tour.

- Jeg er målløs. Jeg kunne ikke have drømt om noget så stort, siger Søren Kragh Andersen i et interview med Tour-arrangøren ASO vist på TV2.

Med 16 kilometer tilbage kørte han væk fra en udbrydergruppe med stærke navne som Peter Sagan (Bora) og Sam Bennett (Quick-Step).

De bedste i verden

Kort forinden havde italieneren Matteo Trentin (CCC) forgæves forsøgt at komme væk.

- Jeg tænkte med det samme: "Jeg sidder med alle de bedste ryttere i verden i kuperet terræn, og hvordan slår jeg dem", fortæller Søren Kragh Andersen.

- Det rette moment kom, efter at Trentin havde forsøgt sig med et hårdt angreb. Jeg var selv ude på grænsen. Men jeg tænkte, at de måske ville kigge på hinanden, hvis jeg fik et lille hul.

- Det var også det, der skete, og det var mit held, siger den danske etapevinder.

Et minde for livet

Det var tredje etapesejr til Sunweb-holdet, efter at holdkammeraten Marc Hirschi vandt 12. etape.

- Det er et minde for resten af livet. Jeg er super glad.

- Det er ubeskriveligt. Jeg kan ikke finde ord for det. Jeg er overrasket og glad, og det er derfor, at jeg kører på cykel, siger Søren Kragh Andersen.

Danskeren vandt lørdag i sidste uge 14. etape. I alt har danske ryttere hentet 21 etapesejre i verdens største cykelløb gennem historien.