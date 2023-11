Mulig svineproduktion bekymrer Knud: - Et tag selv-bord for landmændene

Sagen står derfor nu et sted, hvor borgerne frygter at blive naboer til en svineproduktion, mens landmanden håber på at få sit ønske om en femte produktion opfyldt.

Samtidigt kan det ende med at blive en sag, hvor der bliver stillet spørgsmålstegn ved, hvor meget en kommune egentlig selv kan bestemme.

Et landsdækkende problem

Næste skridt i sagen er, at Miljø- og Fødevareklagenævnet skal vurdere, om Søren Bonde har ret i, at han opfylder alle kravene til at opføre svineproduktion i Blanke.

Og hvis han gør det, har borgerne grund til at frygte, at de bliver naboer til en ny svineproduktion.

Det er vurderingen fra Peter Pagh, som er juraprofessor ved Københavns Universitet.

- Hvis du opfylder nogle bestemte krav, har du som udgangspunkt ret til at etablere virksomhed, fortæller juraprofessoren og fortsætter:

- Kommunen bestemmer jo ikke over, hvilke virksomheder der ligger i kommunen.

Det faktum bekymrer Mai Mercado, som er retsordfører for Konservative. Hun ser derfor et landsdækkende problem i sagen:

- Er det kommunen, som træffer beslutninger om, hvordan man udvikler sin kommune, og hvordan man skal udvikle de forskellige områder af Middelfart Kommune, eller er det lovene på Christiansborg, der gør, at man bare kan opføre sådan en kæmpestor fabrik, spørger Mai Mercado (K).

Knud Støvring erklærer sig enig og ser også sine protester som en kamp for mere selvbestemmelse i landets kommuner.

- Vi vil rigtig gerne bruge denne her case til at få bragt det her frem i lyset på Christiansborg, sådan at man kan ændre på den rigide lovgivning.



Utilfredse borgere

Søren Bonde og Blanke-Østergård ApS har i forvejen fire svineproduktioner på Fyn. Men nu vil de gerne have en mere.

Derfor ansøgte virksomheden om miljøgodkendelse til byggeriet i 2022.