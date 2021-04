Nye oplysninger om borgmester-vaccine: - Hemmelighedskræmmeriet pisser mig af

Nu kan TV 2 Fyn ved hjælp af anonyme plejehjemsansatte afsløre, at det ikke er tilfældet. Det er ny information for flere byrådsmedlemmer.

- Det kom meget bag på mig. Det lyder jo som om, at man har ringet alt ind, man overhovedet kunne. Dermed har man skabt en forventning om, at alle der havde tilknytning til plejehjemmet, var blevet tilbudt vaccinen, fortæller Regitze Tilma, der er borgmesterkandidat for Venstre i Middelfart Kommune.



- Det er nye oplysninger for mig, og det er et stort problem, hvis det viser sig, at nogle af dem med kort varsel kunne have kommet ned på det pågældende plejecenter og få en vaccine, siger Paw Nielsen, der er løsgænger i byrådet.



Ingen opkald til personalet

I en pressemeddelelse, Middelfart Kommune har udsendt, efter TV 2 Fyns afsløringer, skriver man, at der blev i flere omgange blev indkaldt "relevant plejepersonale" til at modtage overskudsvacciner nytårsaftensdag. Personalet er dog af en anden opfattelse.

- Jeg kunne sagtens være kommet hen til plejehjemmet indenfor kort tid. Men der var ingen af os, der fik et opkald om, at der var ledige vacciner, siger en anonym medarbejder.