Borgmester vaccineret på plejehjem: Personale blev ikke kaldt ind til overskudsvacciner

Ingen af de ansatte, som TV2 Fyn har talt med, tør stille op til interview med navn, fordi de frygter at miste deres job, da sagen involverer kommunens borgmester. Vi har accepteret at bringe deres side af sagen i anonymiseret form.



- Jeg kunne sagtens være kommet hen til plejehjemmet indenfor kort tid. Men der var ingen af os, der fik et opkald om, at der var ledige vacciner, siger endnu en medarbejder.

Stort smitteudbrud kort tid efter

En uge senere blev en ansat syg med coronavirus. Og det spredte sig på plejehjemmet de næste dage. I midten af januar var 35 personer smittet. 19 ansatte og 16 beboere. Tre beboere døde med coronavirus.

Udbruddet betød, at flere af dem, der ikke havde fået vaccinen, måtte vente helt til marts med at få første stik.

Ifølge Middelfart Kommune var der både vaccinerede og ikke-vaccinerede blandt de smittede.

Alligevel undrer flere af de ansatte, som TV 2 Fyn har talt med, sig over, at byens borgmester fik del i overskudsvaccinerne, når de ikke gjorde.

- Vi ved det jo ikke, men hvis alle i personalet var blevet vaccineret, havde det måske ikke nået at blive så voldsomt. Det var et helvede for dem, der var på arbejde i de uger, og det var et helvede for os, der var syge. Mange var syge længe, og har måttet kæmpe med senfølger. Der er stadig kolleger, som ikke er helt ovenpå endnu. Samtidig føler vi, der ikke blev vaccineret, os skyldige over, at så mange blev syge, siger medarbejderen.

”En intens første dag”

Middelfarts social- og sundhedsdirektør Irene Ravn Rossavik vil ikke stille op til interview om sagen.

Vi har per mail spurgt hende til, hvordan det kan være, hun tidligere har sagt, at alle ansatte på plejehjemmet blev vaccineret, når en gruppe sosu'er siger noget andet.

”Udtalelsen indrammer en intens første dag med vaccinationer, hvor især de overskydende vacciner krævede hurtige beslutninger og handlinger fra det tilstedeværende personale, fordi de overskydende vacciner skulle bruges straks. På baggrund af erfaringerne fra første vaccinationsdag har vi efterfølgende haft frontpersonale stående klar til at modtage eventuelle overskudsvacciner, skriver hun.

Irene Ravn Rossavik påpeger, at alt tilstedeværende vagtsat personale havde fået tilbudt vaccinen, inden borgmesteren fik tilbuddet. Og at man havde til hensigt at vaccinere resten løbende.

”Det var for øvrigt aldrig planen, at hele personalet på et enkelt plejehjem skulle vaccineres indenfor kort tid, da bivirkninger ved store dele af personalet kunne udfordre driften af et plejehjem,” skriver hun.