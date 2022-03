Opgør på Vestfyn: Rikke vil udfordre Nørre Aaby i kampen om Danmarks bedste romkugle

- Når vi har romkugler, så sætter vi et skilt ud på vejen, og så er de revet væk med det samme. På et tidspunkt lavede vi sådan en sms-liste, så folk blev mindet om, at der var romkugler. For folk kommer fra hele landet for at hente dem, fortæller Rikke Kring.

Et samarbejde

Smag og konsistens føler Rikke Kring sig sikker på, når hun tirsdag begiver sig mod Herning for at dyste med romkuglerne.

- Det vigtigste er smagen af rom og så konsistensen. Den skal ikke være for blød, der skal være bid i den og ikke være for mast. Og den har vi ramt, siger hun.

I alt 33 bagerier stiller op i konkurrencen, hvoraf de syv er placeret rundt på Fyn. For Bak's Bakery & Deli i Nørre Aaby betød sejren i 2018 en stigning i overskud på 4.000 procent, og det er blevet en stor del af bageriets markedsføring.