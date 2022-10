Overfyldte bleer og tis i kolbe: Forstander på friplejehjem fratrådt efter alvorlig kritik

- Det, der er sket, er ikke i orden. Derfor er vi gået massivt i gang med et forbedringsarbejde og har skabt en konstruktion med nær daglig ledelse og nøglemedarbejdere og et tæt samarbejde med en kvalitetsmedarbejder fra Middelfart Kommune. Det er en rejse, vi er på mod en bedre faglig balance, og det går rigtig hurtigt, siger Lene Soelmark.

Den hyppige udskiftning i medarbejderstaben er vel ikke den bedste medicin for demente beboere?

- Nej. Vi har lagt vores mødestruktur om, så vi nu har de rette kompetencer til stede døgnet rundt med medarbejdere, der kender beboerne godt, siger Lene Soelmark.

Ifølge diakonhjemschefen har friplejehjemmet ansat nye, nødvendige kompetencer for at leve op til påbuddene fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Desuden har man sat udviklings- og forbedringstiltag i gang med det eksisterende personale, så man har de nødvendige færdigheder til at tage sig af de svage ældre.

Der er også rod i jeres journalføring. Både i forhold til at notere beboernes behov og sygdomsforløb?

- Vi erkender fuldstændigt omfanget af problemerne, og de tiltag der skal til, så vi er gået i gang med en omfattende dokumentation for at sikre patientsikkerheden bedst muligt, siger Lene Soelmark.

Ældretilsynet peger på baggrund af samtaler med beboere og pårørende på, at beboere får lov at sidde med urin i bleen, må tisse i kolbe, fordi de ikke kommer på toilettet, at personalet taler i mobiltelefon i stedet for at passe beboerne, at der bliver talt hen over hovedet på beboerne, at personale ikke kommer, når der trykkes på nødkald, at beboerne ikke bliver genoptrænet. Pårørende beretter også, at plejehjemmet ignorerer dem – at de ikke bliver taget alvorligt. At beboere har været efterlyst efter gået fra hjemmet, uden at pårørende ved det. Det lyder ikke rart?

- Nej, det er det bestemt ikke. Det er ikke i orden. Lige så snart vi blev kendt med udfordringerne, gik vi i gang med at forbedre dem, så det ikke kommer til at ske fremadrettet. Vi er gået massivt til udfordringerne, siger Lene Soelmark.

Friplejehjem indgår jo i valgkampen. Venstre og Konservative har foreslået, at alle kommuner får et friplejehjem. Er friplejehjem bedre end kommunale plejehjem?

- Det tror jeg ikke, jeg vil forholde mig til, men jeg synes, de løser en flot og god opgave på Friplejehjemmet Lillebælt, siger Lene Soelmark.

Og forholdene bliver forbedret?

- De er allerede forbedret, siger diakonhjemschefen.