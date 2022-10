Lily og Helge frygtede at dø på plejehjem - mange har det som dem

Lily og Helge var bange for at dø på et plejehjem. De ville blive hjemme.

I dag fravælger flere ældre en plejehjemsplads ligesom dem.

Lene Dolmer Sørensen sidder i sin stue i Bellinge og ser tilbage på tiden med sine forældre.

- Det var altid deres ønske at være sammen. Og dø hjemme. De ville ikke på plejehjem. De kendte andre, der havde været det, og det var ikke en god oplevelse, fortæller Lene Dolmer Sørensen.

Lene Dolmer Sørensen og hendes to søstre valgte at opfylde deres ønske.

Da moren blev alvorligt syg, besluttede de at passe hende i forældrenes hjem. Hun var terminal, og familien oplevede, at plejerne ikke var ordentligt klædt på til at løfte opgaven.

Døtrene nåede at passede deres mor i tre måneder inden hun døde.

- I dag er jeg glad for, at vi gjorde det, men det var hårdt, fortæller Lene Dolmer Sørensen.

Som at løbe flere maratonløb

Kort efter fik faren en række blodpropper, og døtrene påtog sig på ny plejeopgaven. Selvom de havde gode oplevelser med nogle af plejerne, oplevede de igen, at kommunens plejetilbud var utilstrækkeligt og supplerede selv med rengøring, madlavning og omsorg.

Det gjorde de i to år frem til hans død i februar 2022.

- Det var både en fysisk og psykisk belastning. Man kæmper med arme og ben for at få det hele til at nå sammen. Det er en følelse af at have løbet flere maratonløb, siger Lene Dolmer Sørensen.

Familien er ikke ene om at tage et stort ansvar for deres ældre i den sidste tid.

Selvom antallet af ældre over 80 år er steget med 5.000 på Fyn de seneste ti år, er antallet af ældre på plejehjem og i plejeboliger faldet fra 13,2 procent til 9,6 procent.

En bekymrende udvikling

Den udvikling bekymrer hos Ældre Sagen.

- Det er katastrofalt. Det er et stort fald. Udviklingen går den forkerte vej, mener Bjarne Hastrup, administrerende direktør i Ældre Sagen.

Han mener, at der er sket et skred i befolkningens tillid til en værdig ældrepleje.

- Det er utrygt, når man som borger ser, at der ikke er tid til den enkelte, mener Bjarne Hastrup.

Også hos Alzheimerforeningen begræder de udviklingen, siger foreningens direktør, Nis Peter Nissen.

- Vi oplever, at mange pårørende er tilbageholdende og ikke er trygge ved at sende deres ældre på plejehjem. De presser sig selv til det yderste, og det kan i værste fald betyde, at de går ned med stress, siger Nis Peter Nissen.

Beregninger foretaget af Alzheimerforeningen viser, at andelen af demente på de fynske plejehjem udgør omkring 80 procent af alle plejehjemsbeboere, og at antallet af demente vil stige de næste år.