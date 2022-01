Sag om flybrændstof: Bunkerchef trækker sig fra bestyrelse efter dom

Det oplyses dog, at Keld Demant har valgt at trække sig for at skabe ro om selskabet.

Keld Demant blev før jul blev idømt fire måneders betinget fængsel for sin rolle i sagen om flybrændstof til det russiske militær og de EU-sanktioner, der var indført mod Syrien.

Ked af at stoppe

I pressemeddelelsen siger Keld Demant ifølge Shippingwatch, at det ikke har været en nem beslutning, men en nødvendig konsekvens af den uro, der er opstået omkring hans rolle i Uhrenholt i kølvandet på dommen i Dan-Bunkering sagen.

- Jeg er taknemmelig for at have haft muligheden for i samarbejde med ejerne og ledelsen at styrke Uhrenholts forretningsmæssige udvikling. Jeg er naturligvis ked af at forlade bestyrelsen for en virksomhed, der har en lovende fremtid, men glæder mig samtidig over, at jeg nu i endnu højere grad kan bruge kræfterne i Bunker Holding, der med ny strategi på vej og markante forandringer i industrien har brug for mit fulde fokus, siger Keld Demant.

Keld Demant forlader bestyrelsen inden udgangen af januar.

Uhrenholts ejere siger, at de er ærgerlige over hans beslutning, men "respekterer naturligvis Keld Demants valg".