Sparekasse slår rekord: Nu skal privatkunder betale renter af opsparingen

Middelfart Sparekasse offentliggjorde onsdag eftermiddag sit årsregnskab for 2019.

Blandt de fynske pengeinstitutter er sparekassens regnskab årets første. Men det giver som regel et godt billede af rigets tilstand i de fynske pengeinstitutter.

Vi har valgt, at privatkunder, som har over 500.000 kroner stående, fremover kommer til at betale negative renter Martin Baltser, direktør, Middelfart Sparekasse

Og har de øvrige fynske pengeinstitutter bare i nærheden af et regnskab som Middelfart Sparekasse, så er der grund til glæde helt fra Nordfyns Bank i Bogense til Rise Flemløse Sparekasse på Ærø.

I Middelfart kom de nemlig ud af 2019 med et overskud på 171,2 millioner kroner før skat. På koncernniveau er det sparekassens bedste resultat nogensinde.

En del af overskuddet er dog indtægt fra salget af investeringsforeningen Spar Invest, hvor sparekassen har solgt 75 procent af aktierne. Det har givet en engangsindtægt på 45 millioner kroner.

- 45 millioner er selvfølgelig et synligt beløb ud af et resultat på 171 millioner kroner, og det beløb får vi jo kun én gang, siger Martin Baltser, direktør i Middelfart Sparekasse.

Derfor kan direktøren også allerede nu meddele, at 2020-regnskabet nok ikke bliver på helt samme niveau som 2019.

Heftig låneomlægning trækker op

Middelfart Sparekasse er dog også lykkedes godt med sin bankforretning. Og her har rekordmange omlægninger af realkreditlån skæppet godt i kassen.

Over sommeren sidste år faldt renten på realkreditlån til blot en halv procent. Det fik rekordmange husejere til at lægge deres huslån om. Og det har fået sparekassens provisions- og gebyrindtægter til at stige med 20,5 procent.

- Vi har haft store indtægter i forbindelse med omlægning af realkreditlån og boliglån. Især hen over sommeren havde vi en periode, hvor vi virkelig havde travlt. Men man har til gengæld den glæde, at rigtig mange af vores kunder i dag kun betaler en halv procent eller en procent for et 30-årigt fastforrentet lån. Det er en kæmpe sikkerhed under boligejernes økonomi i mange år frem, siger Martin Baltser.

I absolutte tal tjente Middelfart Sparekasse på provision og gebyrer - altså de penge banken tager for for eksempelvis at formidle realkreditlån - 290 millioner kroner sidste år. Det er 50 millioner mere end i 2018.

Indfører negativ rente for private

Men den rekordlave rente er et tveægget sværd. For mens banken netop på grund af den lave rente tjente kassen sidste år på at lægge lån om, så er den lave rente også en stor udgift.

- Ligesom alle andre pengeinstitutter sætter Middelfart Sparekasse væsentlige beløb ind i nationalbanken til en minusrente på 0,75 procent. Den udgift har vi båret i nogle år efterhånden. Men lavrente-miljøet ser ud til at fortsætte, og derfor har vi valgt, at privatkunder, som har over 500.000 kroner stående i banken, fremover kommer til at betale negative renter af beløbet, siger Martin Baltser.

Middelfart Sparekasse indførte allerede i efteråret negativ rente for erhvervskunder. Nu er turen altså kommet til privatkunder med en vis formue.

Dermed går sparekassen i fodsporene på en række store danske pengeinstitutter, som allerede sidste år tog springet for privatkunderne.

Tjener mindst ti millioner på negativ rente

Det er stadig de færreste af Middelfart Sparekasses privatkunder, som har en halv million kroner på kontoen.

Alligevel forventer Martin Baltser, at renteindtægten fra privat- og erhvervskunder tilsammen kommer til at kunne mærkes på bundlinjen til næste år.

- På årsbasis kan det godt blive til et tocifret millionbeløb i Middelfart Sparekasses kasse. Jeg forventer, at erhvervskunderne vil bidrage med 60 procent til det beløb, mens privatkunderne bidrager med de sidste 40 procent, siger Martin Baltser.

En anden negativ effekt af den lave rente er, at sparekassen tjener langt mindre på de penge, den låner ud.

Selvom bankens udlån steg med to procent sidste år, er sparekassens nettorenteindtægter faldet med 4,5 procent. Fra 272 millioner kroner i 2018 til 260 millioner kroner i 2019.

Sparekassens egenkapital nærmer sig 1,4 milliarder kroner. Martin Baltser forventer et overskud på mellem 100 og 120 millioner kroner i 2020.