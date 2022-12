Tom pengekasse: Gitte risikerer at holde jul på sygehuset, fordi hun ikke kan få behandling

Gitte Reckendorff Nielsen skal formentlig holde jul i en hospitalsseng.

Det er konsekvensen af, at den landsdækkende pulje på en milliard kroner til gratis fysioterapi for personer med svært fysisk handicap eller funktionsnedsættelse er opbrugt.

Det betyder, at Gitte Reckendorff Nielsen, der lider af en sjælden nervesygdom og rygsøjlegigt, ikke kan få behandling resten af året.

- Det er katastrofalt for mig. Det betyder, at jeg nok får en jul, hvor jeg skal ligge på et sygehus, siger Gitte Reckendorff Nielsen, der er afhængig af sine behandlinger hos fysioterapeuten, for at hendes krop fungerer.

Hun får normalt behandling ugentligt, men fra 12. december kan Gitte Reckendorff Nielsen og cirka 200 andre patienter hos Middelfart Fysioterapi ikke få behandling i små tre uger.

Medejer af Middelfart Fysioterapi Marlene Enemark er ærgerlig over, at mange patienter må undvære behandlingen, men ifølge hende er der ikke noget at gøre.

- Vi har skåret så meget ind til benet, som vi kan ad flere omgange, så der ikke er nogen, der bliver unødigt behandlet eller overbehandlet på nogen måde, siger Marlene Enemark Petersen.

På landsplan vil stoppet af de gratis fysioterapibehandlinger ramme 76.000 behandlingskrævende patienter.

Stor tilgang af nye patienter

Det er fagforeningen Danske Fysioterapeuter, der har bedt landets klinikker om at stoppe behandlingen fra 12. december.

Ifølge formand for Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark, Brian Errebo-Jensen, skyldes den tomme pengekasse blandt andet, at der mangler styringsredskaber til at overholde budgetrammen, men han peger også på en anden årsag.

- Over de seneste år har tilgangen af patienter været cirka 4,5 procent om året. Det gør simpelthen, at rammen er så belastet, som den er, siger Brian Errebo-Jensen.

Formanden mener derfor, at løsningen er at tilføje flere penge til de mange patienter.

Danske Fysioterapeuter har godkendt beløbet

Puljen på en milliard kroner til de gratis forhandlinger er forhandlet mellem Danske Fysioterapeuter og Kommunernes Landsforening (KL), og i et skriftligt svar til TV 2 Fyn, fremhæver KL, at Danske Fysioterapeuter har godkendt budgetrammen.

- Det er fysioterapeuternes ansvar at sikre, at patienterne får den relevante behandling – og derfor er der brug for, at de løbende målretter og tilrettelægger fysioterapien, for eksempel ved at anvende holdtræning, som er en måde, hvor vi vil få mere sundhed for pengene, skriver KL i et skriftligt svar.

Hvis beløbet på en milliard overskrides, vil der være endnu færre penge til de gratis behandlinger til næste år.

Det er ikke kun patienter med ret til gratis fysioterapi, der må undvære behandling. Et privathospital udskrev patienter uden at sikre hjælp til genoptræning, pleje og praktisk hjælp.