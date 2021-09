Transportminister om støjbekæmpelse: - Vi gør det, så hurtigt vi kan

- Det er et kæmpemæssigt problem i en række mindre byer omkring Odense. Det er Højby, Lindved, Neder Holluf og Over Holluf. Det er dele af Hjallese, som i den grad er belastet af støjen fra motorvejen. Der er brug for politisk handling, sagde Lars Christian Lilleholt.



Hvornår sker der noget?

Transportministeren har besøgt beboere i både Nyborg og i Odense inden for den seneste måned, hvor han har talt med støjplagede borgere.

Det gør indtryk på ministeren, der ofte bliver spurt til, hvor der bliver gjort noget ved støjen.

- Det, jeg oftest oplever, er, at man siger, hvor er det godt, at I har truffet de her konklusioner, men hvornår kommer det? Og det kan jeg jo godt fordstå. Når pengene først er bevilliget fra 2022, kan jeg godt forstå, at man siger, hvornår kommer det så? Så utålmodigheden har jeg stor forståelse for. Vi gør det, så hurtigt vi kan. Vores dygtige folk i Vejdirektoratet arbejder selvfølgelig på højtryk, siger Benny Engelbrecht.

Ifølge Miljøstyrelsen ligger grænseværdien på vejstøj i Danmark på 58 decibel. 58 decibel svarer til støjen fra en vaskemaskine med en meters afstand. Cirka 1,7 millioner danskere er ifølge forskerne på Syddansk Universitet udsat for trafikstøj, som overstiger 58 decibel.