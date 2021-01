20 busser til to børn: Eleverne er sendt hjem, men skolebussen kører stadig

Det er mere end almindeligt ensomt at køre skolebus i denne tid. Restriktionerne som følge af coronavirussen har sendt alle skolebørn hjem og midlertidigt lukket skolerne. Derfor er der ingen børn, der skal fragtes til og fra skolerne.

Men på Nordfyn kører de 20 skolebusser fortsat de vante ruter mellem skolerne, landområderne og de mindre byer. Nu bare uden passagerer.

- Vi har kørt med to børn på 20 busser, siger skolebuschauffør Karsten Birch, da TV 2 Fyn taler med ham mandag eftermiddag.

Læs også Ny busrute over Fyn tager færgen

Heller ikke de lokale benytter skolebusserne til at transportere sig rundt i området, fortæller chaufføren.

- Jeg har kørt her i syv år, og jeg har solgt én billet.

Karsten Birch understreger, at det bestemt ikke er, fordi chaufførerne ikke gider passe både Arriva og deres arbejde, at de nu offentligt går ud med deres undren.

- Men den sunde fornuft siger, at når der til morgen kørte en flex-taxa bag mig med én elev, som jeg kunne have haft med, så er det jo fuldstændig galimatias, at der kører 20 busser på Nordfyn, siger han.

Skal hjælpe passagererne

Spørger man Morten Andersen, der udover at være borgmester i Nordfyns Kommune også er formand for FynBus, er årsagen, at man skal hjælpe og tilgodese de få passagerer, der stadig benytter busserne.

- Det er jo lige nøjagtig et spørgsmål om at hjælpe de to til tre passagerer, der måtte være med hver gang, til at kunne komme i skole og blive passet i den nødpasning, vi har etableret, så mor og far har mulighed for at passe deres job, siger Morten Andersen (V).

Læs også 70-årig buschauffør: Han er ikke nået til endestationen endnu

Borgmesteren har derfor også svært ved at pege på en anden løsning, som nemt midlertidigt kan erstatte busserne.

- Alle kan jo stige på ved et stopested, så jeg kan jo ikke bare tillade mig at konkludere her, at jeg ikke tror, at der er nogen med, så derfor kører vi busserne i garagen, siger Morten Andersen.

Tilbage i skolebussen hos Karsten Birch er fornuften i at fortsætte med buskørslen efterladt ved seneste stoppested.

Ifølge skolebuschaufføren bruger han omkring 30 liter brændstof på én tur. Han kører tre ture hver dag, og der er 20 ruter på Nordfyn. Og mandag var der altså i alt to børn med busserne.

- FynBus må lige tage op til overvejelse, hvad en skolebus er, siger Karsten Birch.