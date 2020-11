Ny busrute over Fyn tager færgen

Om et par uger kan fynboerne hoppe på bussen og tage til Sønderborg via færgeruten Bøjden-Fynhav.

Det er busselskabet Kombardo Expressen, som sætter en bus ind mellem København og Sønderborg.

Ruten går via Odense og Faaborg til Sønderborg - og krydser altså Lillebælt på Alslinjens rute mellem fynske Bøjden og Fynshav på Als.

Fire timer og ti minutter tager turen hvis man tager den fra start til slut, men hvis man for eksempel går om bord i Odense kan man være i Sønderborg på cirka to timer og ti minutter - inklusiv den fine færgetur mellem de to landsdele.

Kombardo Expressen er et samarbejde mellem Molslinjen og Herning Turist, og Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard, udtaler i en pressemeddelse, at der venter en "smuk tur gennem den fynske natur og ned til Alslinjens færger".

- Vi tror på, at bus og færge er en stærk kombination, siger Jesper Skovgaard.

København-Sønderborg-rutens første afgang er 11. december 2020, og i første omgang vil der afvikles fire daglige afgange - det vil sige en dobbelttur frem og tilbage.

- Vi sætter i gang til juletrafikken, men vi er klar til at sætte yderligere busser ind, så snart behovet melder sig, siger Jesper Skovgaard i pressemeddelelsen.

