Bisonfarm var tæt på katastrofe: - Jeg er meget lettet

Det er blot to måneder siden Niels Henrik Ove fra Ditlevsdal Bison Farm med gråd i stemmen erkendte, at han ville blive nødt til at aflive halvdelen af dyrene på grund af coronakrisen.

- Hvis ikke jeg selv griber ind, så er alternativet værre. Så kommer andre og siger, hvad jeg skal gøre. Så jeg kan ende med at skulle aflive 250 af mine dyr, fortalte han TV 2/Fyn tilbage i maj.

Den tilspidsede situation fik bisonavleren til at bede befolkningen om hjælp. Og på under en uge var Niels Henrik Ove blevet blæst bagover af de mange, der gerne ville komme ham og hans farm til undsætning. Indsamlingen landede på 1,3 millioner kroner.

I denne uge slog farmen så dørene op for højsæsonen, og TV 2/Fyn var taget forbi for at høre, hvordan det er gået i tiden efter.

- Det har været fuldstændig fantastisk med den opbakning, og der er også mange nye gæster, der har fundet vej til os i år. Det gør jo, at jeg har en chance for - hvis jeg er rigtig heldig - kun at komme ud med et lille minus, siger bisonavler Niels Henrik Ove.

- Det er helt fantastisk at nå dertil, efter det kunne være blevet en katastrofe. Jeg er simpelthen så lettet.

Niels Henrik Ove tilbage i maj, da farmen var lukket ned på grund af coronavirussen, og tingene så sorte ud.

11.000 ville hjælpe

I 27 år har bisonavleren fra Morud brugt al sin tid på bisonkvæg, som der er knap 400 af på farmen. Men coronaen satte en stopper for rundvisninger, restaurationsdrift og eksport af bisoner til udlandet, som ellers er med til at dække udgifterne til driften af farmen.

Bisonokserne giver en fast månedlig omkostning på 125.000 til 150.000 kroner i foder alene. Men da Ditlevsdal hverken er en restaurant, en zoologisk have eller en butik faldt den mellem flere stole og var derfor ikke berettiget til en af regeringens hjælpepakker.

Bisonavleren så derfor kun den mulighed at aflive nogle af dyrene for at nedbringe omkostningerne. Men det fik de 11.000 mennesker, der har donere alt fra 10 kroner til 15.000, sat en stopper for.

- Det er fantastisk, at jeg ikke har været nødt til at aflive nogle af dyrene, og at jeg igen kan opleve den kæmpe glæde ved at komme ud og se kalvene, siger Niels Henrik Ove.

Dem har farmen sidenhen fået fire af, og håbet er, at der kommer yderligere 20.

Dyreelskende børn ville sende støtte

Det er ikke kun den økonomiske håndsrækning, men også den ekstra opmærksomhed omkring bisonfarmen, der kan mærkes. Flere af de besøgende, som TV 2/Fyn mødte på farmen, har hørt om Ditlevsdal i medierne og besluttet at støtte op.

- Vi så i fjernsynet, hvilke konsekvenser det kunne få for farmen, og så har jeg nogle meget dyreelskende børn, så vi blev hurtigt enige om at sende noget støtte på Mobilepay. Og nu når vi har holdt ferie i Danmark, besluttede vi også at besøge farmen på vejen, siger Dorthe Olsen fra Nykøbing Falster.

Det var også i medierne, at Lisbeth Nipgaard fra Odense hørte historien.

- Det var meget rørende, så vi bestilte både en rundvisning og en tur på restauranten, siger hun.

Har mistet tilliden

Det er en meget lettet bisonavler, der er kommet ud på den anden side af corona-nedlukningen. Dog har tilliden til finansministeren, Nicolai Wammen (S), lidt et knæk.

- Vi havde en lidt speciel sag her, og det kunne ministeren ikke få øjnene op for. Det var der heldigvis 11.000 andre, der kunne, siger han.

Niels Henrik Ove vil nu se fremad og fokusere på de mange besøgende, samt de seks bryllupper, der fortsat er i kalenderen. Og så håber han, at det bliver muligt at polstre kistebunden bedre til uforudsete ting i fremtiden.