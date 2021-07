Cykelhandler fik en idé - udlejer nu udstyr til vandglade campister

Altid behov for noget nyt

Det lader til, at SUP er kommet for at blive, i hvert fald hvis man ser på interessen for sporten.

- Det er typisk lige så snart solen skinner, så kommer der nogle og udlejer dem, fortæller Kim Petersen.

Ifølge ham, er muligheden for SUP oplagt på nogle af de destinationer, som det nye samarbejde dækker over.

- Og så er der altid behov for noget nyt, så det er super dejligt at kunne tilbyde, fortæller Kim Petersen.