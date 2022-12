Kirker flytter gudstjenester for at spare på energiregningen

1200 kroner.

Det har meget vel været prisen for at varme Østrup Kirke på Nordfyn op til søndagens gudstjeneste.

Mere end dobbelt så meget som kirken i Gerskov koster at varme op, når det er koldt og elprisen er høj.

Og de høje energipriser udfordrer provst i Bogense Provsti, Keld Balmer Hansen, der også til dagligt er præst i Østrup, Skeby og Gerskov Kirke.

- Det giver en økonomisk udfordring, når de forskellige meningsråd kommer og siger, at vi overskrider vores budget, fortæller provsten.

Han har dog indtil videre løst problemet i sine egne tre kirker ved at flytte de fleste af gudstjenesterne til kirkerne med de laveste energiregninger.

- Jeg ville have det skidt med, hvis vi begyndte at lukke ned for en kirke og holde færre gudstjenester, siger Keld Balmer Hansen, der er godt tilfreds med, at der er færre gudstjenester i Østrup Kirke til gengæld for flere i Gerskov og Skeby.

- Fordi gudstjenestelivet er nerven i vores kirke, understreger provsten.

Han har dog set sig nødsaget til at sende et gospelkor, der øvede i en af hans kirker, til Otterup Kirke, hvor der er permanent opvarmning.

Kommende biskops opgave

At kirker på den måde flytter gudstjenester eller lukker helt eller delvist ned, får støtte fra en af kandidaterne til det igangværende bispevalg.

- Jeg synes, det er helt i orden, at nogle kirker vælger at lukke ned for en periode her i vinter. Det synes jeg er en klog beslutning, siger bispekandidat John Pretzmark Ramskov.

Han mener, at det er en hasteopgave for den kommende biskop at se på, om der er kirker, der skal lukkes permanent.

- Man kan ikke forlange af et menighedsråd, at de selv lukker kirken. Det vil simpelthen være dårlig politik for det stakkels menighedsråd, så derfor er vi nødt til at sige, at der må være andre spillere på banen, som kan tage den her overvejelse op, siger John Pretzmark Ramskov.

Grøn omstilling i kirken

Østrup Kirke bliver opvarmet med elradiatorer, så på kolde og dyre el-dage løber prisen selv sagt løbsk.

At komme væk fra den dyre elvarme er dog netop en af Keld Balmer Hansens fokusopgaver.

- Vi arbejder på en grøn omstilling, hvori der også på sigt ligger nogle besparelser, siger han.

Blandt andet ved også at udfase olie og gasfyr i Bogense Provstis kirker.

I graverhuset, hvor Østrup Kirkes graver holder til, skal der for eksempel også snart installeres varmepumper, ligesom flere kirker har fået enten jordvarme eller fjernvarme allerede.

- Vi har hentet nogle store besparelser allerede, siger Keld Balmer Hansen.

Til næste år er der afsat et større millionbeløb til nyt varmeanlæg i tre af provstiets kirker.

Keld Balmer Hansen er én af Fyns knap 200 præster, der skal være med til at vælge Fyns næste biskop i det nye år.