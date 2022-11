Kamp om at blive ny biskop: Fire præster vil være i spidsen for Fyn

Pas på præsterne

Det er at passe godt på præsterne. Dels på de allerede ansatte, og dels gøre det attraktivt at søge et embede på Fyn for en nyudklækket præst. Præstemangel er nemlig en udfordring, som en kommende biskop vil have stående øverst sin to-do liste.

Det er alle fire kandidater enige om. De har også alle fire fokus på det gode arbejdsmiljø.

Spørgsmålet er, hvordan kandidaterne helt præcist vil arbejde for at beholde de nuværende præster og tiltrække nye? Hvordan vil de konkret sikre et godt arbejdsmiljø?

Det vil de kommende debatter vise.