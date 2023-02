Kongslund-forældre græder: - Jeg har det skidt på mine børns vegne

- Nu skal jeg hjem og overbringe de trælse nyheder til børnene, så de ikke får det at vide fra andre.

Sådan lød det med en dirrende stemme fra Malene Obling kort efter, at politikerne i Nordfyns Kommune tirsdag stemte for lukningen af blandt andet Kongslundskolen i Bogense, hvor hendes egne børn går.

Hun og de andre fremmødte forældre håbede ellers til det sidste på en fremtid for Kongslundskolen. Skolens fremtid var nemlig modsat Hårslevskolen og Løkkemarkskolen i kommunen ikke allerede forseglet inden mødet.

- Jeg har det skidt på mine børns vegne og også for fremtiden, siger Malene Obling, der overværede afstemningen på rådhuset i Bogense.

Og det var ikke en rar oplevelse at se sine børns skole lukke for øjnene af sig.

- Det var med nerverne ude på tøjet, for man viste jo ikke, hvad det blev til.

Skal sove på det

Borgmester Morten Andersen (V), der selv stemte imod lukningen, sagde efter afstemningen, at han håbede, at alle byrødder nu ville slutte op om resultatet.

Det er dog også noget, som Malene Obling er indstillet på, hvertfald over for børnene.

- Jeg skal også nok få dem med på ideen om, at fra næste år hedder det den store skole, men jeg tror da lige, de skal sove på det, lyder det.



Børnene er dog ikke helt uforberedt på de dårlige nyheder.

- Vi har heldigvis snakket meget om, hvordan det kan gå hen og blive, og de vender sig stille og roligt til tanken, siger Malene Obling.



Vil sætte krav

En anden skuffet mor på rådhuset i Bogense er Sara Sand.

Hun har en søn, der går i 0.-klasse på Kongslundskolen og har kæmpet for, at skolen ikke skal lukkes. Hun overværede også politikernes afstemning.

Et relativt lige resultat, der lød på 14 for lukning af skolen og 11 imod.

- Det har jeg det rigtig træls med, også selvom jeg forventede det, siger hun kort efter afstemningen til TV 2 Fyn.

Fordi lukningen nu er en realitet, er det ikke ensbetydende med, at hun er færdig med at kæmpe for sine børn.

- For os forældre er det ikke slut endnu. Nu skal vi sætte krav til, hvordan overgangen skal være for vores børn, så det kan blive trygt, siger Sara Sand.

Lukningen af de tre skoler inklusiv et dagtilbud i Nordfyns Kommune skal ifølge Børne- og Ungeudvalget være med til at sikre kvaliteten af uddannelserne i kommunen, der de næste år vil opleve et fald i antallet af børn.