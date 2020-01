Landmænd blokerede for nye prøveboringer

Da en gruppe lokale landmænd i september blev valgt ind i bestyrelsen i Nordfyns Vandværk, stoppede de straks den tidligere bestyrelses prøveboringer efter rent vand.

Nu viser dokumenter, som TV 2/Fyn har fået indsigt i, at to af landmændene allerede i januar 2019 sendte flere klager for at stoppe og forhale den tidligere bestyrelses planer om prøveboringer.

Det vækker forargelse blandt kunderne i den lokale brugs i Bårdesø.

- Jeg synes ikke, de kan tillade sig det. Det er folks helbred, de sætter på spil, siger Dorthe Daubjerg, der får vand fra Nordfyns Vandværk.

Urealistisk at rense vandkilde

I stedet for en helt ny boring har vandværkets nuværende bestyrelse i stedet valgt at forsøge at rense vandværkets nuværende kilde.

- Den mest fornuftige løsning, det vil være i første omgang at bruge måske under en million kroner på at redde vores nuværende kildeplads, hvis vi kan det, siger Steen Madsen, der er formand for Nordfyns Vandværk. Han er ikke en af de lokale storbønder, der er blevet valgt ind i den nye bestyrelse.

Men det er højst usandsynligt, at det vil lykkes. Det vurderer grundvandsekspert Walter Brüsch, der er geolog og rådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening.

- Man skal vide præcist, hvor forureningen ligger i hele magasinet. Hvis man ikke gør det, så er det som gambling, vil jeg sige. Det er forbundet med en stor risiko at lave sådan en løsning, og jeg tror ikke på længere sigt, at det kan lykkes, vurderer Walter Brüsch.

Svineproducent klagede over prøveboring

Svineproducent Steen Rasmussen, der i dag er næstformand i bestyrelsen i Nordfyns Vandværk, er den ene af to landmænd, der i dag sidder i bestyrelsen.

I sin klage til den daværende bestyrelses planer om nye prøveboringer, som han sendte i januar 2019, argumenterede han for, at en ny boring er så dyr at anlægge, at han som stor vandforbruger ville blive ramt særligt hårdt økonomisk. Han har ikke ønsket at stille op til interview med TV 2/Fyn.

Det ændrer dog ikke på, at vandet i Nordfyns Vandværk stadig overskrider grænseværdierne for en lang række pesticidrester.

- Det er meget slemt. Det er nogle meget høje koncentrationer, og der bliver fundet mange stoffer. Alene det ene stof, Desphenyl-Chloridazon, finder man jo næsten tredive gange over grænseværdien, forklarer Walter Brüsch.

Nordfyns Vandværk har fået dispensation frem til juni 2022 for at finde en løsning på problemet.

Indtil da må Dorthe Daubjerg og de øvrige kunder hos Nordfyns Vandværk nøjes med at købe en vandkande med et aktivt kulfilter i til at rense vandet. Den har været i varesortimentet i Dagli' Brugsen i Bårdesø de seneste to dage.