Vandcenter Syd åbne for nordfynsk samarbejde

Ayoe Primdahl vil have rent vand at drikke, og derfor er hun en del af en gruppe lokale i Krogsbølle på Nordfyn, der samler underskrifter ind for at få holdt en ekstraordinær generalforsamling i Nordfyns Vandværk.

Målet er at få Vandcenter Syd fra Odense til at overtage vandforsyningen for de godt 1.000 indbyggere i Krogsbølle.

- De har ekspertisen og viden om, hvordan man håndterer vand og problemer med pesticider, siger Ayoe Primdahl.

Indtil videre har hun købt et renseanlæg og renser hver dag sit vand, så hun er sikker på at undgå pesticiderester.

Pesticiderester i vandet

I sommeren 2017 opdagede Nordfyns Vandværk sprøjtemidler i vandet.

Man begyndte herefter straks at lede efter nyt, rent vand, og man fandt også en kilde, hvor der blev påbegyndt boringer. Den nye kilde skulle have været i brug i 2020.

Det blev der dog ændret på, da en ny bestyrelse blev valgt ind i vandværket og med det samme satte en stopper for boringen ved den nye kilde.

Bestyrelsesformand: Dårlig idé

Hvis Vandcenter Syd skal overtage, kræver det, at bestyrelsen i Nordfyns Vandværk henvender sig, og bestyrelsesformanden i Nordfyns Vandværk, Steen Madsen er ikke begejstret for idéen.

- Helt personligt synes jeg, at Vandcenter Syd er en rigtig dårlig idé. Det har vist sig rigtig mange steder, at det desværre bliver meget dyrere, og Vandcenter Syd kan heller ikke - ligesom vi heller ikke kan - love rent drikkevand, siger han.

Sydpå hos Vandcenter Syd er man dog åbne over for et samarbejde, men kun hvis bestyrelsen ønsker. Og man medgiver, at heller ikke de kan love rent drikkevand.

- Det bliver vanskeligt. Der er nogle steder, hvor det ser fornuftigt ud. Vi har også nogle boringer deroppe, hvor det måske kan lade sig gøre, men det kræver yderligere undersøgelser, siger Andreas Bassett, der er områdechef i Vandcenter Syd.

- Hvis de ser en mulighed for et samarbejde med os, så stiller vi os rigtig gerne til rådighed, siger Andreas Bassett, der er områdechef for Vandcenter Syd.

Vandet, der kommer ud af hanerne på Nordfyn, er ifølge myndighederne ikke sundhedsskadeligt.