Martin afliver 60.000 mink: - Jeg er sådan set heldig

Hele følelsesregistret har været i brug - lige fra chok til tristhed og lettelse, mærkeligt nok Martin From, minkavler, Nordfyn

Mandag havde minkavler Martin From fra Otterup slået omkring halvdelen af sin godt 60.000 mink store besætning ihjel.

6.000 var avlsdyr. Nogle af dem havde bestemte farver. Men nu er de væk.

- Jeg er rigtig ked af, at det skulle komme hertil.

- Vi ved jo ikke helt, hvor vi står, og den usikkerhed håber jeg meget hurtigt, at der kommer en afklaring på, siger Martin From.

Trods den voldsomme situation for de danske minkavlere, så betragter han sig som heldig. I modsætning til blandt andre de nordjyske minkavlere, så må de fynske minkavlere nemlig pelse de aflivede mink.

Ingen afklaring

Afklaringen fik Martin From ikke mandag. Her parkerede Folketingets partier en kompensationspakke til mink-erhvervet. Og der er ikke en deadline for, hvornår en sådan afklaring vil være på plads.

- Det er et utroligt pres for os alle sammen, siger Martin From, som ud over at være tredje generation på minkfarmen på Nordfyn også er formand for minkavlerne på Fyn.

Hele følelsesregistret har været i brug

Beslutningen om, at alle mink i Danmark skulle aflives kom efter der blev konstateret en mutation af covid-19, som i yderste konsekvens kan betyde, at en kommende vaccine ikke vil have den nødvendige virkning.

Mutationen blev konstateret på minkfarme i Nordjylland. På Fyn har der ikke været konstateret en eneste smittet mink.

- Hele følelsesregistret har været i brug - lige fra chok til tristhed og lettelse, mærkeligt nok.

- Vi har været under meget stort pres i lang tid med den her corona-situation, forklarer Martin From.

Han tilføjer, at de de har passet godt på, at smitten ikke kom til Fyn, men også at smittekilden har været ukendt, så der er blevet fægtet i blinde.

- Vi har jo gjort alt, hvad vi kunne og håbet på, at vi gjorde det rigtige.

Børnene afskærmet

Martin Froms familie har været flyttet fra gården og ud på en anden ejendom, for at børnene ikke skulle risikere at få det med hjem fra skolen.

- Det gjorde vi, for at de ikke skulle føle, at det kunne være dem, der tog smitten med hjem til farmen, og at de følte et ansvar for, at det kunne være deres skyld.

Fødevareminister beklager uklar kommunikation Fødevareminister Mogens Jensen (S) beklager uklar kommunikation om minkaflivning i en skriftlig kommentar mandag aften til Ritzau. – Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, at vi burde have kommunikeret klart, hvorvidt der er lovhjemmel til, at myndighederne kan påbyde at aflive raske minkbesætninger udenfor sikkerhedszonerne. – Det har ikke været tilfældet i denne sag, og det vil jeg gerne beklage, lyder det. Læs mere her Se mere

Han forklarer, at han er afklaret med situationen, men også at det ikke helt har bundfældet sig.

- Vi ser ikke nogen anden udvej lige nu. Vi har slået en stor del af vores stambesætning ned på de ene farm, og der ikke ret mange af vores avlsdyr tilbage.

- Der er kun én vej, som jeg ser det, så ... ja, det er svært at sætte ord på, synes jeg.

Til gengæld har han ord for, hvad han tænker om regeringens beslutning om, at aflive samtlige mink i Danmark. Og så efterfølgende finde ud af, at der ikke lovhjemmel for det.

- Jeg synes jo, det er fuldstændig vanvittigt, at man ikke involverer hele Folketinget i sådan en beslutning, så der kan komme nogle flere øjne på, inden man træffer beslutningen, som regeringen har gjort, siger Martin From.

Le Mans og tid til at fiske

Hvad fremtiden vil bringe har Martin From ikke et bud på.

- Det er jo en livsstil at være minkavler, og jeg skal jo så finde noget andet og beskæftige mig med.

- De tanker spøger lidt, men jeg prøver at holde fokus på opgaven lige nu. Men man er jo et tankemylder, og det er svært at holde styr på.

- Men jeg prøver at finde nogle positive sider i det. Det er jo et fuldtidsjob at have mink - godt og vel. Vi bruger ufatteligt mange timer på at passe vores dyr.

- Det kan være, at vi får lidt mere tid til at tage ud og fiske med børnene. Og så har jeg en drøm om at komme til Le Mans. Det har jeg aldrig haft tid til.

Vi kan ikke holde til mere

Minkavl er slut, konstaterer han og tilføjer, at han faktisk er afklaret med, at det slut.

- Jeg har ikke det håb tilbage. Coronaen er ikke forsvundet, der kan komme en anden mutation og så skal vi det hele igennem en gang til. Det kan vi ikke holde til.

Hans håb er til gengæld at Christiansborg handler hurtigt. For minkavlernes skyld.

- Så må det politiske slagsmål komme bagefter, siger han.

Mens Martin From venter på politikerne, håber han på en egentlig ekspropriation - og så fortsætter han med at slå resten af sin besætning ned.

I modsætning til mange af de andre godt 1.100 danske minkavlere, så må de fynske minkavlere pelse de aflivede mink.

- Jeg har sagt til flere af mine kolleger her på Fyn, at det tror jeg vi skal være rigtig glade for.

- Jeg tror, det må være et meget, meget hårdere slag, at se alle ens dyr blive kørt væk i en container, når det er noget man har gået og arbejdet med i så mange år.

- Det må være endnu værre end det, jeg oplever, så jeg tænker, jeg er sådan set heldig. Vi har ikke coronasmitte, og vi skal ikke bare destruere vores mink, siger Martin From.