Nordfyns Lærerkreds kritiserer besparelser: - Børnene bliver de helt store tabere

Kommunen skal jo finde pengene. Skal skolerne ikke også bidrage til det?

- Jo, men skolerne har allerede bidraget rigeligt de seneste mange år.

I kommunen er der flere kritiske røster, som er bekymrede for de kommende besparelser på netop børne- og ungeområdet. Derfor luftede socialdemokraten Kasper Solberg over for TV 2 Fyn ideen om at genåbne hele budgettet for 2022. Han mener, at budgettet for netop børneområdet er baseret på forkerte tal.

En genåbning af budgettet bakker formanden for Nordfyns Lærerkreds op om.

- Hvis det er på grund af en regnefejl, er det jo endnu mere kritisk. Det er jo ikke en naturlov, at pengene skal findes på børneområdet, siger Jens Frederik Lykke Horsens.