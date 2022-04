Klager over kommune til ombudsmanden: - Jeg har hverken kræfter eller overskud til at være der for mit syge barn

Det kan betyde, at der vil blive sparet på tabt arbejdsfortjeneste, og det vil i så fald ramme Marianne Jensen og dermed hendes datters trivsel.

- Hvis jeg mister min tabte arbejdsfortjeneste, jamen ... Det kan jeg slet ikke gennemskue.

- Jeg har hverken kræfter eller overskud til at passe et arbejde samtidig med, at jeg skal være der 24/7 for mit syge barn, siger Marianne Jensen.

Den frivillige forening Støttegruppe Nordfyn har klaget over Nordfyns Kommune til ombudsmanden. De mener, at sagsbehandlingen er for dårlig og har fået nok efter de nye besparelser for ti millioner kroner.

- Vi har bedt ombudsmanden om at kigge kommunen efter. Vi vil have stærkere midler i brug, siger Britt Skousen Andersen, der er bestyrelsesmedlem i Støttegruppe Nordfyn.



Passer datteren på fuld tid

Familien har flyttet Julie til en privatskole i Ringe. Skolen er specialiseret i børn som Julie, og der er kun 42 elever. I Julies klasse er der ni elever.

- Men bare det, at de i nogle timer skal være blandet med de andre klasser, gør, at hun ikke kan deltage, og så må jeg holde hende hjemme, fortæller Marianne Jensen, som kører Julie fra hjemmet på Nordfyn til Ringe og bliver ved skolen, så Julie kan være tryg.

I maj sidste år søgte Marianne om tabt arbejdsfortjeneste, for at stoppe på sit arbejde, så hun kunne passe sin datter på fuld tid.

Nu hun nervøs for, hvad fremtiden bringer.

- Jeg var så lang tid om at få tabt arbejdsfortjeneste, og det var simpelthen en sten, der faldt fra mit hjerte, da det endelig gik igennem, fordi jeg igen kunne begynde at trække vejret.