Politisk ballade om nordfynske besparelser: Uenighed om genåbning af budgettet

Det er en besparelse baseret på en regnefejl, når Børne- og Ungeudvalget i Nordfyns Kommune skal finde ti millioner kroner på børneområdet, mener den nordfynske socialdemokrat Kasper Solberg.

Derfor synes han, at de nordfynske kommunalpolitikere bør overveje at genåbne budgettet for 2022. Han mener nemlig, at der er budgetteret forkert på børne- og ungeområdet fra begyndelsen, og at det er derfor, Børne- og Ungeudvalget nu bliver nødt til at finde de ti millioner kroner.

- Det her er besparelser, og derfor ville jeg allerhelst, at vi som kommunalbestyrelse kiggede på hele budgettet for at se, om der er andre muligheder. Der har været lavet en regnefejl for budgettet for 2022 i forhold til den reelle vurdering af prisen på anbringelser. Så lad os sikre os, at vi ikke laver den fejl en gang til, siger Kasper Solberg til TV2 Fyn.