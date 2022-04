Har fået nok efter besparelser for 10 millioner kroner: Nu klager borgere til ombudsmanden

Det er bare ikke en mulighed ifølge Anne-Lise Sievers (SF), der er næstformand i Børne- og ungeudvalget.

- Jeg lover dig, at hvis vi kunne finde pengene et andet sted, så havde vi gjort det. Det her var simpelthen den eneste mulighed, vi kunne se, siger Anne-Lise Sievers.

- Vi forsøger at gøre det rigtige, men jeg har også forståelse for, at nogen ikke synes, det her er den rigtige prioritering.

Næstformanden i udvalget er dog overrasket over, at kommunen nu er meldt til ombudsmanden.

- Min største overraskelse var faktisk, at Anja Lund (formand for udvalget, red.) og jeg havde et dialogmøde med foreningen for en måneds tid siden, hvor de ikke gav udtryk for, at det var så slemt. Så det kom lidt bag på mig, forklarer Anne-Lise Sievers.

Hun understreger dog, at hun har forståelse for, at Støttegruppe Nordfyn nu har reageret, da de ikke kendte til besparelserne på 10 millioner kroner, da mødet blev afholdt.