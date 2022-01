Se billederne: Forhøjet vandstand på Nordfyn

Ifølge DMI’s målinger ligger vandstanden 87 centimeter over normalen mandag formiddag, og det vækker ikke bekymring på havnen i Bogense.

- Vi er ikke bekymrede over de varsler, der er kommet til i dag. 90 centimeter over daglig vande betyder ikke alverden for os. Hvis vi når 1,20 meter over daglig vande, begynder vi at slukke for noget strøm og sådan noget, siger havnefoged Thomas Fløjborg-Lading.

